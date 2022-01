Green pass, Costa: "Su tabaccherie discorso aperto"

"Nella giornata di oggi dovrebbe essere approvato questo provvedimento che individua le attività per cui non è richiesto il Green pass". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1. "Le tabaccherie sono uno dei pochi elementi su cui si sta ancora discutendo, queste hanno però distributori automatici all'aperto - ha aggiunto - Ma c'è su un approfondimento e vedremo nelle prossime ore".

"E' ragionevole oggi una distinzione su chi entra in ospedale, anche se non risolve problema degli ospedali - ha detto ancora Costa - Infatti sappiamo che se una persone scopre di essere positivo dopo il ricovero c'è bisogno di reparti covid e percorsi protetti quindi il problema degli ospedali non si risolve. Però è giusta una distinzione nel conteggio per una precisazione migliore delle informazioni ai cittadini".