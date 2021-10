Green pass, Costa: "Tamponi gratis? Li darei a chi si è vaccinato"

"Darei il tampone gratuito a chi si è vaccinato, per permettergli un costante monitoraggio". Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di 'Studio 24' su Rainews24. "La via maestra che ha scelto il Governo per uscire dalla pandemia" di Covid-19 "è il vaccino, non il tampone- sottolinea - E dobbiamo dire grazie ai 43 milioni di cittadini che hanno compreso e si sono vaccinati, non solo per mettere al riparo la propria vita, non solo per mettere al riparo la vita degli altri, ma per consentire al Paese di ritornare alla normalità. Con il tampone gratuito si rischia di non tener conto di questi 43 milioni che invece hanno avuto fiducia nel Governo". Piuttosto "darei il tampone gratuito a chi si è vaccinato, per permettergli un costante monitoraggio".