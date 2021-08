Green pass covid a New York per ristoranti e palestre

Green pass in arrivo a New York. Sarà necessario esibire il certificato di vaccinazione per accedere a ristoranti, palestre e altre attività. Lo ha annunciato il sindaco Bill de Blasio in conferenza stampa, aggiungendo che, "se non sei vaccinato, purtroppo non potrai partecipare a molte situazioni". Il provvedimento entrerà in vigore nelle prossime settimane, come riporta la Cnn, probabilmente a partire dal 16 agosto. "Se volete partecipare in pieno alla nostra vita sociale, dovete vaccinarvi: è il momento, questo è il messaggio. Avete bisogno solo della certificazione: mostratela e potete entrare", le parole del sindaco.

I teatri di Broadway hanno già annunciato che richiederanno l'attestato vaccinale sia per il pubblico sia per il personale, almeno fino a ottobre.