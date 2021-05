"Green pass di un anno per vaccinati", proposta Bassetti

L'infettivologo: "Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza"

Prolungare a 12 mesi il green pass in Italia per i vaccinati contro il Covid. E' la proposta lanciata da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in un post su Facebook.

"Ci vuole un po’ più di coraggio e di iniziativa per dare segnali di ritorno alla normalità in sicurezza. Allunghiamo la durata del green pass per i vaccinati a 12 mesi. Perché deve durare solo 6 mesi?", domanda Bassetti.

"Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia italiana e la poca reattività di alcune istituzioni -conclude- rischiano di uccidere la ripartenza".