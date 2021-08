Green pass & matrimoni, lievitano i costi per gli sposi

Le nozze ai tempi del covid, anche in piena estate si celebrano, dopo mesi di attesa e rinvii, ma esigono nuove regole, prima fra tutte il green pass in tasca. Il certificato verde è infatti obbligatorio se si partecipa in questo periodo ad un matrimonio, sia per gli invitati che per gli stessi sposi, esclusi solo i bambini fino ai 6 anni e lo staff organizzativo, dai parrucchieri ai camerieri che dovranno però misurare la temperatura corporea e indossare la mascherina, sia all'interno che all'esterno dei locali.

Regole e nuove esigenze che possono fare lievitare anche di molto i costi, già alti, per i promessi sposi. Se infatti si dovessero presentare ospiti non vaccinati, l'alternativa per attestare la loro negatività al covid, è eseguire un tampone 48 ore prima della cerimonia. E a farsi carico della relativa spesa, per dovere di ospitalità, è frequente che siano gli sposi. Un esempio? Qualora si presentassero 10 invitati non vaccinati sopra i 18 anni sarebbero 150 euro in più, una cifra che varia a seconda del numero.

A segnalarlo è Federconsumatori in merito alle nuove tendenze ed a ulteriori costi legati alla pandemia. Tra gli altri c'è anche la predisposizione della "wedding bag" anticontagio. Anche se è auspicabile, non sostituisca la classica bomboniera, è quest'anno uno dei regali più gettonati da offrire agli invitati. Gli sposi del 2021 sfrutteranno la piccola borsa di stoffa (o carta) per unire l’utile al dilettevole. Verranno proposti gadget come mascherine chirurgiche o in tessuto personalizzate, gel idroalcolico e salviettine igienizzanti, un manuale con tutte le istruzioni da seguire per rispettare le regole previste e un test antigenico. Il costo complessivo intorno ai 16,60 euro.

per low cost puntare a bassa stagione, non week end e cerimonie ristrette

Ma per un matrimonio che non costi un occhio della testa Federconsumatori suggerisce alcune accortezze, stimando in generale un costo che varia dai 30.625 euro (-18% rispetto al 2019) per il low cost a 70.266,50 euro (+10% rispetto al 2019). Dunque, stilando una sorta di vademecum per un matrimonio più possibile 'low cost', Federconsumatori consiglia, tra i v ari suggerimenti, di restringere il numero degli invitati che, in tempi di pandemia serve anche a limitare i contagi.

Inoltre, la data delle nozze e la stagione in cui si decide di celebrarle potranno fare la differenza sull’importo finale del matrimonio. Festeggiare l’evento durante la bassa stagione (marzo-aprile) e nei giorni infra-settimanali piuttosto che nel week-end ridurrà notevolmente i costi della cerimonia.

Qualche suggerimento anche per gli addobbi floreali: privilegiare fiori di stagione e locali, limitando quelli più costosi al solo bouquet della sposa. Infine, un consiglio per il viaggio di nozze. Il risparmio è garantito se si opta per mete meno gettonate e se, come molti già fanno, si chiede esplicitamente agli invitati di contribuire alle spese versando una quota su un conto bancario creato ad hoc.