Entro il 20 agosto dati precisi sul numero dei professori vaccinati. A chiederlo il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, in una lettera alle Regioni e alle province autonome. Figliuolo ha inoltre chiesto di chiarire "la tipologia di personale, in servizio, che è stato considerato 'scolastico' (dirigente, docente, Ata,amministrativo, ecc) distinguendo tra pubblico e privato (paritarie e non)".