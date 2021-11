Green pass e vaccini, i dati di oggi su certificati e dosi

Quanti certificati sono stati scaricati ieri e quante dosi sono state somministrate in totale

Sono stati 1.108.920 i Green pass Covid emessi ieri, che portano il totale a 113.752.252. E' quanto emerge dai dati sul sito del governo sulla certificazione verde. Il totale delle somministrazioni di vaccino anti coronavirus in Italia sale inoltre a 90.072.380 secondo i dati del 'Report vaccini anti Covid-19' aggiornati a oggi.

Ammonta a 46.656.290 il totale con almeno una dose, pari all'86,38% della popolazione over 12. Sono invece 44.864.608, pari all'83,07% della popolazione over 12, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Sono 277.975, pari al 31,46 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, le persone che hanno ricevuto la dose addizionale mentre il totale per il richiamo (booster) è di 1.413.844 persone, ossia il 27,55 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi.