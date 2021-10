Green Pass, Enrico Montesano: "A Trieste misure eccessive, responsabile chi ha dato ordini"

"A Trieste sono state usate maniere eccessive contro una popolazione pacifica e inerme, io ci sono stato e l'ho visto. Erano persone che volevano solo protestare contro certe misure del governo Draghi. Ringrazio la polizia che oggi è qui ma non voglio fare un elogio proprio per quello che è avvenuto a Trieste. La polizia deve obbedire agli ordini che vengono dati. Il vero responsabile di quello che è successo è quindi chi ha dato questi ordini". Lo ha detto Enrico Montesano, tra i partecipanti alla manifestazione no green pass al Circo Massimo. "Questa di oggi è una manifestazione pacifica. Il futuro - ha aggiunto in conclusione Montesano durante il suo intervento in piazza - è creare una nuova forza che ci rappresenti".