Green pass falsi a 300 euro, tra i 25 indagati anche minori

Maxi blitz della polizia in tutta Italia per debellare un'organizzazione criminale specializzata nel commercio in rete di green pass falsi in grado di superare i normali controlli di verifica. Gli investigatori, al termine di complesse indagini informatiche, hanno individuato una struttura criminale che pubblicizzava, attraverso diversi canali Telegram, la vendita di certificazioni verdi Covid 19 a persone senza vaccino. 25 gli indagati, tra questi anche minori. Per un falso certificato occorrevano 300 euro.