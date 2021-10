Green pass, Fiano contro Montesano: "Lei non è nessuno"

"Montesano, lei non è nessuno". Emanuele Fiano, deputato del Pd, contro Enrico Montesano. L'attore, in collegamento con Dritto e rovescio, ribadisce le proprie posizioni no vax e no green pass. "Si combatte per la libertà, non avete capito che il popolo italiano sta cambiando. Siete antichi, il popolo italiano si è rotto le scatole", dice Montesano, innescando la veemente reazione di Fiano.

"Chi le dà il diritto di parlare a nome del popolo italiano? Me lo certifichi, lei non è nessuno. Lei non è nessuno, non si arroghi il diritto di parlare in nome del popolo italiano", dice il deputato. "L'85% del popolo italiano si è vaccinato perché lei abbia il diritto di parlare e perché lei sia sano. Lei dovrebbe avere il rispetto dei 132mila morti che abbiamo sotterrato, dovrebbe avere rispetto dei medici che sono morti e delle decine di milioni di morti che si sono vaccinati. Quando uno di voi si è candidato, come ha fatto Pippo Franco, ha preso 30 voti", aggiunge.