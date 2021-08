Green pass Francia, nuove proteste contro le misure

Continuano anche in Francia le proteste contro il green pass per il settimo sabato consecutivo. Oggi in piazza, riferisce la radio francese 'France Info' che cita i dati del ministero dell'Interno, erano circa 160mila i manifestanti in 222 raduni, circa 16mila persone in meno rispetto alla settimana scorsa. Il 7 agosto, giorno in cui si è raggiunto il picco, i manifestanti erano 237mila. Secondo il ministero dell'Interno sono state fermate 16 persone di cui 2 a Parigi. Ci sono tre poliziotti feriti lievemente.