Sull'uso del Green pass in Italia c'è "totale disponibilità del governo ad apportare correttivi". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Costa dopo le polemiche seguite alle indicazioni sul certificato verde contenute nell'ultimo dl. Intanto, arriva il vademecum della Cei per messe e celebrazioni in sicurezza: niente Green pass per le funzioni.