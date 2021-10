Green pass, Illy: "Se portuali bloccano porto Trieste, Stato intervenga"

"Scioperare è un diritto costituzionale, impedire con la forza di lavorare a chi vuole esercitare quest’altro diritto, è un reato. Se i ribelli al Green Pass bloccassero i varchi del porto di Trieste, mi auguro un intervento immediato e deciso delle forze dell’ordine per ristabilire la legalità. Lo Stato non può permettere l’interruzione violenta di un pubblico servizio senza reagire. Il rischio oggi è lasciar scivolare il Paese in anarchia e ricatti estremisti". Ad affermarlo, in un'intervista a 'La Repubblica', è l'imprenditore Riccardo Illy, già sindaco di Trieste e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. "Avverto però - sottolinea - che un blocco ad oltranza cadrebbe come un macigno sulla ripresa interna e internazionale, in una fase già critica del trasporto marittimo globale".

"Condivido in pieno la linea del governo Draghi. Vaccini e Green Pass - sottolinea Illy - servono a neutralizzare il virus e a contrastare le varianti. L’obbligo di certificazione spinge sicurezza collettiva e ripresa economica. Sono obbiettivi non rinviabili e aver fissato una scadenza pone l’Italia all’avanguardia tra i Paesi democratici. Lo scontro si evita con la linea dura contro un’esigua minoranza di professionisti del caos e di estremisti infiltrati da forze che si ispirano al fascismo".

"Il punto critico - spiega ancora Illy - è che fino a quando i vaccini anti-Covid non avranno la liberatoria sanitaria ufficiale, non possono diventare obbligatori come gli altri per ragioni di responsabilità pubblica. E’ il prezzo per limitare le vittime, ma pure la prova della pretestuosità della guerra No pass".