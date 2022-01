Green pass "indebito", 50 misure cautelari: infermiere in carcere

L'infermiere è addetto alle vaccinazioni in un centro vaccinale di Ancona. Domiciliari per 4 persone

Indebito rilascio di Green Pass, 50 misure cautelari e un infermiere in carcere ad Ancona. L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, e condotta dai Poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona, ha infatti portato all’emissione delle misure cautelari in ordine ai reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato commessi in concorso da altrettanti indagati, coinvolti in numerose vicende corruttive.

È stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni presso un centro vaccinale di Ancona e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro persone ritenute intermediari nei fatti corruttivi e nel rilascio indebito del green pass. Quarantacinque le persone destinatari della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.