Green pass Italia, 25% lavoratori agricoli non ancora vaccinato

L’obbligo del Green pass scatta in agricoltura per circa 400mila lavoratori che in questo momento sono impegnati nelle campagne dove tra l’altro è in pieno svolgimento la vendemmia, la raccolta delle mele ed è da poco iniziata quella delle olive. E’ quanto emerge da un'analisi della Coldiretti che stima attorno al 25% il numero di lavoratori agricoli italiani e stranieri non ancora vaccinato per un totale di circa 100mila, dopo la firma del presidente del Consiglio Draghi al Dpcm con le linee guida per i controlli.