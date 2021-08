La certificazione sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti

Al via da oggi il green pass obbligatorio in Italia. La certificazione sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei. Il certificato verde viene rilasciato a chi ha ricevuto il vaccino (prima dose o monodose), chi è guarito dal Covid o chi è risultato negativo a un tampone.