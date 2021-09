Sul green pass arriva anche il sì della Lega. Salvini ha ottenuto da Draghi le rassicurazioni che cercava e ha dato il via libera alla Camera alla conversione in legge del decreto del 23 luglio 2021 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.