Green pass Italia, circolare Viminale: "Controlli decisivi"

Green pass Italia e super Green pass, riflettori accesi sui controlli che sono decisivi, raccomanda la circolare relativa al decreto legge del 26 novembre scorso con le nuove misure di contenimento del Covid-19 inviata ai prefetti, a firma del capo di gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi. ''L’osservanza delle nuove disposizioni finalizzate al contenimento della pandemia è la vera chiave per rafforzare le primarie esigenze di tutela della salute pubblica e per non vanificare gli sforzi già compiuti in tale direzione, scongiurando così il ripristino delle più restrittive misure introdotte in passato e il rallentamento del processo di ripresa dell’economia nazionale'', si legge nella circolare che sottolinea ''la decisiva importanza dei controlli sul rispetto delle nuove misure''.