Green pass Italia, dal 6 agosto obbligatorio anche alla Camera

Per accesso a mense, eventi, archivio, conferenze. Fico: "Regole valgono anche per i deputati"

Il Green Pass servirà anche alla Camera dei deputati. "Dal 6 agosto l’obbligo di esibizione del Green Pass entrerà in vigore anche per Montecitorio. I deputati rispettano le regole che valgono per tutti, come è sempre stato durante la mia Presidenza". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, chiarendo che il Green Pass servirà anche alla Camera. "A partire da venerdì dunque per accedere a eventi, conferenze stampa, concorsi, alla Biblioteca Iotti e all’Archivio sarà necessario avere la certificazione, che si ottiene con vaccino, tampone negativo nelle ore precedenti o con la guarigione dal Covid", aggiunge.

"Abbiamo deciso d'intesa con il Collegio dei Questori di richiederla anche per la mensa, dunque per i servizi di ristorazione con consumazione al tavolo. Lo avevo annunciato nei giorni scorsi: la Camera adotta le misure per contrastare la diffusione dell’epidemia in linea con quanto stabilito dalle autorità sanitarie nazionali. Vale per queste nuove misure così come per le precedenti adottate in oltre un anno di gestione della pandemia", chiarisce Fico, facendo riferimento alla specifica deliberazione che il Collegio dei deputati Questori ha adottato.

Nello specifico, l’obbligo della certificazione verde Covid-19 sarà previsto per le seguenti attività: per l’accesso alle strutture della ristorazione al chiuso con consumazione al tavolo; per la partecipazione a iniziative istituzionali, culturali e convegnistiche o a conferenze stampa che si svolgano nelle sedi della Camera; per l’accesso alle sedi della Biblioteca “Nilde Iotti” e dell’Archivio Storico della Camera dei deputati; per i candidati convocati presso le sedi della Camera per l’effettuazione di prove di concorso.

"La deliberazione del Collegio dei deputati Questori -si legge in un comunicato- si pone in linea con il costante indirizzo adottato dal momento dell’insorgere dell’emergenza pandemica in base al quale le misure di prevenzione e protezione sanitaria nelle sedi della Camera sono state adottate in coerenza con le indicazioni formulate dalle autorità sanitarie nazionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia nell’ordinamento generale"

La delibera del collegio dei questori della Camera sul greenpass per alcuni servizi di Montecitorio è un primo passo. Senato faccia altrettanto. Il Parlamento si adegui alle decisioni del Governo", scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci.