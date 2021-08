Green pass Italia, Giovannini: "Per gli autisti? Discussione in corso"

Dal 1 settembre certificazione obbligatoria per treni, aerei e navi a lunga percorrenza

"Per treni, aerei e navi a lunga percorrenza sarà obbligatorio il green pass dal 1 settembre. Questa è una misura di sicurezza per tutti". Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un'intervista a Rai News 24.

Sull'ipotesi del green pass per categorie come autisti di autobus e categorie di lavoratori a contatto con il pubblico, Giovannini ha spiegato: "Questa è una discussione in corso, anche la ministra Gelmini ha citato questo tema. E' un tema complesso, tema legato all'evoluzione della campagna vaccinale".

''Più noi acceleriamo sulla campagna vaccinale più mettiamo in sicurezza tutto il Paese - ha detto il ministro - Naturalmente gli operatori che sono a contatto con il pubblico dovrebbero essere i primi ad essere ancora di più protetti. I comportamenti delle persone sono importanti. Noi raccomandiamo l'uso della mascherina FFP2''.