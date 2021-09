Green Pass Italia, Letta: "Posizione Pd chiara, lo siano anche gli altri partiti"

Su vaccini e Green Pass "serve la responsabilità di tutti i partiti, chi è ambiguo oggi si assume una responsabilità enorme per il futuro. Noi siamo chiari, chiediamo stessa assunzione di responsabilità agli altri". Sono le parole di Enrico Letta alla Direzione del Pd che chiede "al governo di essere determinato come sta facendo, non punitivo, ma determinato, passo dopo passo". Su immunizzazioni e certificazione verde "il Pd è schierato, siamo in sintonia con la larghissima maggioranza del Paese". "Siamo in un momento in cui si può capire se questo sarà un anno di libertà o no, e noi volgiamo che sia un anno di libertà", ha sottolineato il segretario del Pd. Il nostro impegno con Draghi è per il completamento della legislatura, soprattutto perché si riesca a uscire da questa situazione e trovare la libertà".

AMMINISTRATIVE

L'invito è, poi, a concentrarsi "sulle elezioni". "Lo vorrei chiedere a tutti i dirigenti del partito" aggiunge, spiegando che "remiamo tutti nella stessa direzione, usiamo parole che ci consentano di evitare malintesi, frizioni, nelle prossime tre settimane rispetto al lavoro per le amministrative". "La campagna elettorale delle amministrative è molto importante, è una prova generale rispetto allo schema politico dei prossimi anni. Per noi è fondamentale viverla bene, essere consapevoli della posta in gioco, di quello che ci aspetta".

"Abbiamo fatto le migliori scelte possibili, siamo competitivi dovunque" dice Letta. "Le amministrative noi le abbiamo interpretate bene, con le giuste candidature con metodi che si adattano alla situazione -ha spiegato il segretario del Pd-. In alcuni casi ci sono state le primarie, alcune molto combattute e altre meno. In altri casi non c'è stato bisogno. Ma è un fato di intelligenza politica del partito e dei gruppi dirigenti nazionali e locali adattare ogni volta il giusto metodo per arrivare alla migliore soluzione possibile".



"Nel centrodestra sono molteplici gli episodi che dimostrano il momento di grande difficoltà, al di là delle foto che servono più che altro a fare da foglia di fico a una situazione che è pronta, il giorno dopo le elezioni se andassero bene per noi, ad aprire elementi di critica nel centrodestra".

SCUOLA

"Un grandissimo in bocca a lupo ai nostri studenti. Per tutti penso sia bellissimo rivedere gli studenti in classe e per gli studenti essere in classe e rimanerci" ha detto Letta alla Direzione del Pd. "Ripenso alle mattinate della sveglia per mettersi in pigiama davanti a uno schermo e passare la mattinata davanti a uno schermo. Spero sia qualcosa dietro alle spalle che non torni mai più -ha sottolineato il segretario del Pd-. Ma c'è bisogno di serietà e anche dell'impegno, per quanto ci riguarda, a fare di più, il massimo per evitare di ritornare in Dad e mantenere la presenza".