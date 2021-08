Green pass Italia, nuove proteste in diverse città

A Milano il presidio 'No paura day'. No green pass in piazza a Roma tentano corteo, tensione con le forze dell'ordine

Nuove proteste in Italia contro il green pass. Migliaia di persone si sono ritrovate in centro a Milano per partecipare a due manifestazioni. Al presidio intitolato ‘No paura day’ in piazza Duomo circa un migliaio di persone si sono radunate per protestare contro le misure del governo e l’introduzione del certificato verde, che dal primo settembre sarà esteso anche a scuole e università e su alcuni mezzi di trasporto. I manifestanti hanno scandito slogan contro l’esecutivo e per la libertà. Come ogni sabato, poi, è partita da piazza Fontana la manifestazione non autorizzata contro il green pass. Circa 3mila persone hanno partecipato al corteo, che si è snodato lungo via Torino e le colonne di San Lorenzo.

Tanta gente in Piazza del Popolo a Roma. Qualche tensione con le forze dell'ordine si è registrata quando alcuni manifestanti no green pass, tra i quali il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino, hanno tentato di improvvisare un corteo non autorizzato, poi impedito dalla polizia.

A Torino è stato identificato l'uomo che questa sera, ritrovatosi bloccato con la sua auto in mezzo ai manifestanti no green pass, ha accelerato senza però ferire nessuno. L'uomo, sentito dagli agenti della Questura, si era spaventato, dopo che i manifestanti avevano iniziato a colpire l'auto con lui dentro. La Questura esclude che il gesto sia riconducibile a forme di protesta contro i manifestanti.