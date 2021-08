Green pass Italia obbligatorio dal 6 agosto, come averlo

Green pass Italia obbligatorio a partire dal prossimo 6 agosto, come averlo? E basta la prima dose per ottenerlo? Mentre la data si avvicina, sono infatti ancora in tanti ad avere dubbi e a dover scaricare il certificato 'verde' valido per poter accedere alle attività e agli esercizi individuati dal dl approvato dal governo. Ma come fare, e come recuperare l'authcode per scaricarlo se non si è ricevuto alcun sms o mail? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

COME OTTENERLO

Dopo la vaccinazione oppure un test negativo oppure la guarigione da Covid-19, la certificazione viene emessa automaticamente in formato digitale e stampabile dalla piattaforma nazionale.

Quando la certificazione sarà disponibile, sarà inviato un messaggio via sms o via email ai contatti comunicati al momento del vaccino o del test o quando è stato rilasciato il certificato di guarigione; il messaggio contiene un codice di autenticazione (AUTHCODE) e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

COME SCARICARLO

Si può acquisire la certificazione da diversi canali in modo autonomo: sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con tessera sanitaria (o con il documento di identità se non si è iscritti al Servizio sanitario nazionale) in combinazione con il codice univoco ricevuto via email o sms; nel fascicolo sanitario elettronico; tramite l’App 'Immuni' e presto sull’App IO.

In caso non si disponesse di strumenti digitali, si può recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la tessera sanitaria e con l’aiuto di un intermediario: medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.

AUTHCODE, COME RECUPERARLO DA SOLI

Per recuperare in autonomia il codice di autenticazione Authcode (qualora non sia stata ricevuto o sia stata smarrito), basterà accedere alla nuova applicazione attiva sul sito www.dgc.gov.it, "inserendo il codice fiscale, le ultime 8 cifre della tessera sanitaria e la data dell'evento che ha generato la certificazione verde (data dell'ultima vaccinazione o del prelievo del tampone o, per le certificazioni di guarigione, la data del primo tampone molecolare positivo)", precisa una nota del ministero della Salute.

Una volta ottenuto l'authcode, si potrà scaricare la certificazione dallo stesso sito con tessera Sanitaria o con l'applicazione Immuni. "Anche i dipendenti delle istituzioni dell’Ue, il personale diplomatico e il personale di enti e organizzazioni internazionali e relativi familiari a carico, che vivono sul territorio nazionale e che sono stati vaccinati in Italia, nonché i cittadini italiani iscritti all’Aire - prosegue il ministero - possono acquisire la certificazione verde Covid-19 dal sito istituzionale www.dgc.gov.it inserendo il codice fiscale o l'identificativo assegnato da Sistema tessera sanitaria per accedere alla vaccinazione e la data dell'ultima vaccinazione, senza la necessità dell’Authcode".

GREEN PASS, IN QUANTI LO HANNO GIA' SCARICATO

In Italia, quasi uno su due (47%) ha già il green pass. Una fetta della popolazione (20%) ha avviato l'iter per acquisire il certificato vaccinale che dal 6 agosto sarà obbligatorio esibire per entrare in ristoranti e bar al chiuso divide l’opinione pubblica italiana. Solo il 21% dice no e dichiara di non voler ottenere il green pass. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un doppio campione di consumatori e imprenditori della ristorazione, del servizio bar e delle altre attività di ristorazione, interpellati tra il 28 luglio e il 2 agosto 2021.