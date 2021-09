Green pass Italia, oggi il ddl in Senato

Il ddl Green pass Italia approda oggi in Senato dopo l'approvazione della scorsa settimana alla Camera e lo slittamento di 24 ore della discussione prevista per ieri in Aula. L'inizio è previsto per le 9.30, 103 gli emendamenti presentati sul ddl. Intanto, però, mentre si discute sull'estensione del Green pass a tutti i lavoratori, la cabina di regia sul tema non è stata ancora convocata, idem il Consiglio dei ministri. Se il passaporto vaccinale sarà reso indispensabile per i dipendenti della pubblica amministrazione, c'è anche chi spera in un intervento di più ampio spettro già oggi - al più tardi arriverà la settimana prossima - e che tocchi anche i lavoratori del comparto privato.

Ieri sera il premier Draghi sembra aver intanto dettato la linea: "Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per un risultato immediato", ha detto a Bologna. Per questo è necessario "dire molti no e pochi sì per evitare che tutto sia travolto dall'irresponsabilità", ha aggiunto.



Ancora incerta sul punto la posizione della Lega: "Prima di dire se sono d'accordo o non sono d'accordo voglio capire di cosa si sta parlando", ha affermato il segretario del Carroccio Matteo Salvini, ospite di 'Cartabianca' su Raitre ieri sera, sull'estensione del documento verde a tutti i lavoratori.