Green pass Italia, Regioni temono caos da 15 ottobre

Il green pass dal 15 ottobre in Italia è obbligatorio sui luoghi di lavoro, pubblico e privato, e le Regioni temono il rischio caos per le regole previste dal decreto. Una preoccupazione già emersa e sottoposta al governo in occasione dell'ultima riunione di giovedì scorso e che sarà affrontata di nuovo il 13 ottobre in Conferenza Regioni. Per evitare questa situazione le Regioni propongono di aumentare la validità dei tamponi per il rilascio del green pass portandoli tutti a 72 ore e di concedere alle aziende di organizzarsi anche in autonomia per l'esecuzione dei test in azienda.