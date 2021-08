La priorità è il ritorno in classe in presenza

Green pass a scuola per docenti e personale, è una delle ipotesi al vaglio del Consiglio dei ministri. La priorità è il ritorno in classe in presenza. Intanto il 6 agosto scatta il green pass obbligatorio in Italia per l’accesso ad una serie di servizi e attività commerciali, compresi ristoranti al chiuso.