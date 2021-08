Green pass Italia, trasporti e scuola: le regole

Trasporti e scuola, nuove regole con il Green pass. La certificazione sarà obbligatoria per i trasporti a lunga percorrenza come treni, aerei e navi a partire dal 1 settembre. Non è stata prevista l'obbligatorietà del Green pass per gli autobus e la metro.

Sì al certificato verde anche per studenti universitari e docenti della scuola. Il Consiglio dei ministri ha confermato l'esclusione di obbligo di Green pass per tutti gli studenti minorenni.