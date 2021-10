Green pass lavoro, Viminale: "Imprese valutino tamponi gratis per portuali"

Considerare tamponi gratis per i lavoratori portuali, per evitare che l'attivitò nei porti venga condizionata dal 15 ottobre, quando entra in vigore il green pass obbligatorio sul lavoro. Per questo, le imprese del settore portuale ''valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti''m come sottolinea una circolare inviata dal Viminale ai prefetti in previsione dell'entrata in vigore dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.

Nel corso di una riunione di coordinamento interministeriale convocata dalla Presidenza del Consiglio sulle attività in ambito portuale ''è stata condivisa l’esigenza di procedere, con il coinvolgimento della rete prefettizia, a un immediato monitoraggio dei dipendenti effettivamente sprovvisti della suddetta certificazione, interessando i rispettivi datori di lavoro tramite le autorità di sistema Portuale (Adsp)'', si legge nella circolare. ''Ciò al fine di disporre di un quadro valutativo sulla possibile incidenza di eventuali defezioni dovute alla mancanza di green pass suscettibile di determinare una grave compromissione dell’operatività degli scali'', sottolinea il Viminale.

''Nel corso della riunione - si sottolinea nella circolare - in considerazione delle gravi ripercussioni economiche che potrebbero derivare dalla paventata situazione anche a carico delle stesse imprese operanti nel settore, si è raccomandato, di sollecitare le imprese'' affinché ''valutino di mettere a disposizione del personale sprovvisto di green pass test molecolari o antigenici rapidi gratuiti''.