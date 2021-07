Green pass, M5S: "Valutare uso per grandi eventi, test siano gratis"

"Valutare l'uso del Green pass per accedere nei luoghi con assembramenti di persone, discoteche, stadi, grandi eventi. Ma parallelamente ragionare su come rendere gratuiti i tamponi per chi non si è potuto ancora vaccinare. I contagi stanno risalendo e la variante Delta spaventa, ma è importante cambiare i criteri che portano alle misure da prendere perché è importante considerare l'andamento dei ricoveri ospedalieri. Grazie ai vaccini, infatti, la maggior parte delle persone che si ammala riesce a superare Covid-19 senza il ricovero. I casi aumenteranno ed è necessario fare il tracciamento e il sequenziamento. E' fondamentale, come è sempre stato fatto, proseguire passo passo, con misure graduali ma aderenti alla situazione che viviamo, e mettere in campo campagne informative sull'importanza di vaccinarsi". Così in una nota i componenti del Movimento 5 Stelle della Commissione Igiene e Sanità del Senato.