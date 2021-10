Protesta all'Università Statale di Milanocontro l'obbligo di green pass nei posti di lavoro. "Giù le mani dal lavoro" recita lo striscione a pochi passi dall'ingresso. "Ora è sempre Resistenza, uniti contro Draghi e green pass" è un'altra frase scritta su uno striscione, "Sì vax no vax a noi non interessa, contro il green pass questa è la protesta" lo slogan urlato dai manifestanti che non sono solo studenti, ma anche lavoratori.