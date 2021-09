Green pass obbligatorio, Cacciari: "Almeno stop ipocrisia"

"Il diritto positivo in questo paese da 20 anni viene strattonato"

"Verrà meno l'ipocrisia per cui il green pass appare volontario mentre è obbligatorio". Massimo Cacciari si esprime così sull'imminente estensione dell'obbligo del green pass al lavoro pubblico e privato. "Rimangono serissimi dubbi costituzionali, l'obbligo comporta la vaccinazione. Se non vuoi vaccinarti, devi tamponarti ogni 2 giorni e questo ragionamento non ha senso. Devono fare una legge e assumersi tutte le responsabilità sulle conseguenze. Se verrà fatto l'obbligo, occorrerà una legge specifica, almeno quella", dice Cacciari a Otto e mezzo.

"La Costituzione da questo punto di vista è sin troppo chiara. I dubbi che ho sempre ribadito riguardano l'intepretazione del dettato costituzionale, il diritto positivo in questo paese da 20 anni viene strattonato in base alle emergenze e, peggio, agli interessi partitici".