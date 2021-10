Green pass obbligatorio, De Luca: "Neanche mezzo passo indietro"

"La libertà di contagiare le altre persone o di far richiudere l'Italia intera non è concessa a nessuno"

Sul Green pass obbligatorio in Italia, da domani 15 ottobre 2021 anche sui luoghi di lavoro, "nessun passo indietro". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lo dice a chiare lettere.

"Cosa temo per domani? Non temo assolutamente niente e non bisogna fare neanche mezzo passo indietro rispetto all'obbligo del Green pass, andare avanti con assoluta determinazione" scandisce il governatore.

"La libertà di contagiare le altre persone o di far richiudere l'Italia intera - aggiunge De Luca - non è concessa a nessuno. Ogni cittadino italiano è chiamato ad essere cittadino responsabile, quindi nessun passo indietro. Bisogna completare la campagna di vaccinazione, punto e basta. Tutto il resto sono chiacchiere inutili".