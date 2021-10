Green pass obbligatorio e tamponi, ipotesi Sileri: "Gratis se in difficoltà economica"

"Nel passaggio tra non avere il Green pass obbligatorio e avere il Green pass obbligatorio si possono verificare delle problematiche e le aziende possono trovare una soluzione compatibile con la sicurezza e con le esigenze del lavoro, così come si può offrire temporaneamente una soluzione con un tampone gratuito a chi è in difficoltà a livello economico, ma allo stesso tempo andrebbe fatta un’opera di spiegazione sulla bontà della vaccinazione affinché le persone capiscano che molte delle cose che vengono dette nelle piazze sono sciocchezze, come ad esempio che il vaccino è sperimentale o che non è efficace". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di Radio Cusano Campus.

"Purtroppo c’è chi strumentalizza delle paure. La maggior parte delle persone che sono scese in piazza contro il Green pass erano persone impaurite, che non hanno compreso e credo che a loro dovrebbe essere spiegato meglio. Bisogna spiegare quello che rischiano non vaccinandosi. Noi purtroppo nelle prossime settimane avremo tante piccole ondate non solo di contagi ma anche di ricoveri che riguarderanno persone che non si sono vaccinate", ha concluso.