Green Pass obbligatorio, Meloni: "Esteso a scibile umano è irragionevole"

Il Green Pass diventa obbligatorio dal 15 ottobre per lavoratori pubblici e privati. "Non cambia la posizione di Fratelli d'Italia" dice la leader di Fdi Giorgia Meloni. "Crediamo che sia profondamente ingiusto non prevedere, nel caso in cui il green pass diventa un impedimento rispetto al lavoro, che ci siano tamponi gratuiti, magari per chi non può fare il vaccino o è scettico. Non capisco la scelta del governo, rischia di andare ad aggravare la situazione dei lavoratori che sono già in difficoltà. A cose irragionevoli si aggiungono altre cose irragionevoli".

"Mi aspetto, adesso che il governo estende il green pass allo scibile umano, che dica domani che abbiamo risolto il problema del Covid. Se non sarà cosi, qualcuno la responsabilità delle scelte fatte se la dovrà assumere" conclude.