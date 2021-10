Green pass obbligatorio, Sileri: "Fa la differenza tra noi e Gb"

E' il Green pass obbligatorio a fare la differenza fra la situazione Covid in Italia e quella in Gran Bretagna. Parola del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di 'Tagadà' su La7. "L'Italia rispetto al Regno Unito - ha detto - ha molti più vaccinati" contro Covid-19, spiega, aggiungendo: "Poi loro hanno tolto le restrizioni prima, ma soprattutto hanno una cosa in meno: il Green pass che fa emergere un sommerso di positivi, visto che chi non vuole vaccinarsi deve farsi il tampone".