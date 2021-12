Green pass obbligatorio studenti, Bianchi: "Ne discuteremo"

Green pass obbligatorio per gli studenti come proposto da alcuni sindaci? "Domani ne discuteremo in una cabina di regia con tutti i ministri, ma per quanto mi riguarda credo che il vero strumento per evitare ritorno in quarantena sia la vaccinazione". Lo ha detto il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi a Uno Mattina in merito all'ipotesi di misura. "La proposta ha trovato una opposizione molto ampia da parte di vari ambiti dell'opinione pubblica - ha detto - ma un conto sono i ragazzi più grandi che sono già vaccinati all'85%, un conto sono i bambini".

Per il ministro è "sbagliata la misura sul prolungamento delle vacanze natalizie, la scuola è il comparto della nostra società che con più passione e capacità ha risposto all'invito alla vaccinazione. Il personale prima dell'obbligo era già vaccinato al 96%, oggi c'é l'obbligo. I ragazzi più grandi sono stati vaccinati oltre l'85%, gli altri siamo già all'80%, abbiamo iniziato a vaccinare i più piccoli da poco ma anche lì la rispondenza è stata molto alta".

"Allo stato attuale, su base nazionale, i positivi dentro alle scuole sono ancora un numero limitato, ben sotto all'1%, come le classi in quarantena - 10mila ma su 400mila - spiega - il problema è cosa accade fuori scuola".