Green pass obbligatorio sui mezzi pubblici? Cosa dicono gli esperti

Green pass obbligatorio non solo per i ristoranti al chiuso, ma anche per i mezzi di trasporto pubblico come autobus e metropolitana. A suggerirlo è Walter Ricciardi, ordinario di Igiene e Sanità Pubblica all'università Cattolica di Roma e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. Ma cosa ne pensano gli altri esperti?

Andreoni

"Usare il Green pass per prendere i mezzi pubblici va bene, concordo con una proposta che punta a incentivare le vaccinazioni", afferma all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, commentando la proposta di Ricciardi

Bassetti

"Il Green pass è certamente lo strumento per garantire una maggior sicurezza per tutti. Con il 30-35% della popolazione italiana ancora non vaccinata" contro il Covid, "far usare i mezzi pubblici solo con il Green pass equivale a mettere l'obbligo per vaccinarsi. Il Green pass ha senso per salire su un treno, un aereo, un cinema, per andare al teatro e al ristorante al chiuso o allo stadio. Ma sulla metro e sul bus ha più senso decidere di imporre l'obbligo, perché il messaggio a chi non è vaccinato è 'stare a casa'.", sottolinea all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Se la proposta di Ricciardi "vuole essere uno stimolo provocatorio per far vaccinare, è una proposta che posso anche condividere", aggiunge Bassetti.

Pregliasco

"Usare il Green pass per salire sui mezzi pubblici non è facile, credo che occorra una gradualità in questo tipo di provvedimenti. Siamo in una fase dove non c'è contezza del numero di persone non vaccinate, si può pensare a questo tipo di misure solo pianificandole senza escludere a priori nessuno", sottolinea dal canto suo all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'università Statale di Milano, commentando la proposta del consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, di usare il Green pass anche sui mezzi pubblici.