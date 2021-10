Green Pass obbligatorio sul lavoro dal 15 ottobre

Il green Pass dal 15 ottobre in Italia è obbligatorio sui luoghi di lavoro, pubblico e privato, e le Regioni temono il rischio caos per le regole previste dal decreto. Per evitare questa situazione propongono di aumentare la validità dei tamponi per il rilascio del Green Pass, portandoli tutti a 72 ore, e di concedere alle aziende di organizzarsi anche in autonomia per l'esecuzione dei test in azienda.