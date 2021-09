Green pass, Orlando: "Estensione strada migliore contro lockdown"

L’estensione del Green pass, così come annunciato dal premier Draghi in conferenza stampa, ai luoghi di lavoro "è una riflessione assolutamente ragionevole". Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando a margine del forum Ambrosetti a Cernobbio. "Mi pare che sia la strada migliore per evitare di dover tornare a chiusure, a lockdown, a fermi delle attività produttive e sociali. Credo che su questa strada si debba proseguire", ha aggiunto il ministro.