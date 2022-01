Green Pass: prefettura verso divieto raduno no vax vicino Roma**

La prefettura di Roma è orientata a vietare il raduno no green pass previsto ai Pratoni del Vivaro, nel comune di Rocca di Papa, dal 10 al 13 febbraio. L'ipotesi è trapelata questa mattina nel corso di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Palazzo Valentini a cui hanno preso parte il prefetto Matteo Piantedosi e i vertici locali delle forze dell'ordine. La prefettura e le forze dell'ordine stanno monitorando l'iniziativa ma si va verso un provvedimento di divieto di questa e di possibili altre iniziative che comportano assembramenti in violazione della normativa anti-covid.