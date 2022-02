Green pass, Pregliasco: "Non sarebbe male tenerlo ancora un po'"

"Per avere massima protezione in futuro"

"Non sarebbe male tenere il Green pass ancora un po'". La pensa così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente della Statale di Milano. "E' chiaro - sottolinea all'Adnkronos Salute - che è una scelta politica, ma dal punto di vista del razionale scientifico il motivo è quello di voler garantire una massima protezione con tre dosi alla gran parte della popolazione come elemento di garanzia nel futuro della residua capacità di protezione, alla luce di un presumibile passaggio della strategia vaccinale a una strategia come quella dell'influenza. Questo potrebbe essere il razionale. E' da valutare - conclude però l'esperto - la fattibilità e l'accettabilità di questo intervento".