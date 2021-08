Green pass scuola, quando scatta stop stipendio

Green pass obbligatorio in Italia per tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). E' quanto prevede il decreto che disciplina il green pass per scuola e trasporti che ha avuto ieri il semaforo verde dal Consiglio dei ministri. Previsto lo stop allo stipendio per i docenti dopo 5 giorni di assenza.

"Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso" si legge nel comunicato diffuso al termine del Cdm.

Per "chi non si vuole vaccinare per diversi motivi, a parte quelli che non possono per cui è prevista esplicitamente una condizione diversa, ovviamente vi è l'invito a fare il tampone" ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in conferenza stampa. "Se poi non venisse neanche fatto il tampone - ha aggiunto - è prevista una cosa molto chiara: il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e a ricorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non è dovuta la retribuzione".