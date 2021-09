Confermato lo stop a lavoro e stipendio per i docenti non vaccinati

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato contro l'obbligo di Green pass nelle scuole per il personale scolastico. Confermato lo stop a lavoro e stipendio per i docenti non vaccinati. Per i giudici, il diritto dei prof a non vaccinarsi non ha infatti valenza assoluta.