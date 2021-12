Nel giorno in cui entra in vigore il Super green pass, nuove regole sono scattate a bordo di bus, metro e tram. Da oggi infatti per chi viaggia a bordo dei mezzi pubblici è necessario in Green pass base. E la prima multa da 400 euro è scattata a Roma. "Volevo vaccinarmi nei prossimi giorni", ha detto il trasgressore 50enne.