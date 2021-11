Green pass, Tajani minacciato da No vax

Il coordinatore nazionale di Forza Italia: "Intimidazioni non mi spaventano"

"Questo è il buongiorno che mi arriva da un presunto #novax. Le minacce di morte non mi spaventano, nessun passo indietro. Solo con i #vaccini e il #greenpass possiamo uscire dalla pandemia". Lo scrive su Twitter il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, postando una minaccia che gli è arrivata direttamente sui social da un presunto novax, che cita testualmente: “Vi vedo bene appesi a testa in giù in piazzale Loreto. Fascisti”.