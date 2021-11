Le Regioni sono pronte a chiedere al governo restrizioni per i non vaccinati. "Le misure restrittive, legate alle fasce di colore, se devono valere per qualcuno, valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino e non per le persone che lo hanno correttamente fatto'' ha detto il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell'inaugurazione del salone 'Orientamenti'.