Green Pass: verso divieto raduno vicino Roma, carabinieri monitorano social e area**

A quanto si apprende, i carabinieri del comando provinciale di Roma, in relazione al raduno no green pass annunciato dal movimento no vax e che la prefettura è orientata a vietare, continuano a monitorare i social e hanno predisposto una serie di attività informative anche sul territorio per prevenire qualsiasi iniziativa che possa prevedere l'arrivo di persone o mezzi nell'area con servizi di controllo dei comandi dell'Arma territoriale e considerata l'area impervia, anche con l'ausilio delle componenti dell'Arma Forestale. L'attività è in linea con quanto discusso nel corso del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura. Il raduno è in programma dal 10 al 13 febbraio nell'altopiano dei Pratoni del Vivaro.