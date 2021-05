Gregoretti, Mimmo Lucano: "Da Salvini reati contro l’umanità, oggi l’ha scampata"

"Salvini un giorno dovrà rispondere a qualcuno per aver commesso reati contro l’umanità". A dirlo all’AdnKronos è l’ex sindaco di Riace (Rc) Mimmo Lucano, commentando il non luogo a procedere per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona in relazione alla vicenda della nave Gregoretti. "Un essere umano che si occupa di politica – aggiunge – non può decidere il destino delle persone, lasciarle in mare e sotto sequestro solo perché, magari, non hanno documenti. Io non voglio dire che la decisione dei giudici sia un errore, mi interessa relativamente".

"I magistrati sono degli esseri umani, possono fare bene o male, possono avere simpatie o antipatie, e io non gioisco mai per una persona che viene condannata, ma allo stesso tempo – conclude Lucano - dico che, anche se oggi Salvini l’ha scampata, un giorno dovrà rispondere a qualcuno che sta più in alto di noi, perché di fatto ci sono stati essere umani condannati da una politica razzista che li ha segregati mettendo a rischio la loro vita. Salvini un giorno dovrà guardare dentro la sua coscienza e avere dei rimorsi per quello che ha fatto".