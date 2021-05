Gregoretti, Salvini: "Accuse romanzo fantasy imbarazzante"

"Sto leggendo gli atti dei miei processi ed è un romanzo fantasy assolutamente imbarazzante". Matteo Salvini si è espresso così arrivando all’aula bunker Bicocca di Catania dove oggi è attesa la decisione dell’udienza preliminare sul processo Gregoretti. "Sto leggendo gli atti dei miei processi ed è un romanzo fantasy assolutamente imbarazzante", ha detto il leader della Lega prima di entrare, accompagnato dal suo legale, l’avvocata Giulia Bongiorno. Poi ha aggiunto: "Mi aspetto giustizia con la G maiuscola...". Il Gup Nunzio Sarpietro si ritirerà in camera di consiglio e deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere per Salvini accusato di sequestro di persona per avere lasciato sulla nave Gregoretti, nel luglio del 2019, 131 migranti. La Procura nella scorsa udienza ha chiesto il non luogo a procedere. Chiesto anche dalla difesa di Salvini.

"Non ho mai litigato con la Meloni", ha detto poi Salvini rispondendo ai giornalisti. E aggiungendo: "Se ho comprato il suo libro? No, leggo gli atti giudiziari dei miei processi e sono tanta roba...". "Sulla candidatura di Albertini a Milano siamo tutti d'accordo" nel centrodestra. "Siamo tutti d'accordo anche su Torino, Roma, Napoli, Trieste, Bologna", ha poi sottolineato.