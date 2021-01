Greta 'saluta' Trump: "Un vecchietto felice con un gran futuro"

"Un vecchietto felice con un futuro luminoso". E' l''omaggio' di Greta Thunberg a Donald Trump. Il presidente uscente degli Stati Uniti ha lasciato la Casa Bianca nell'ultimo giorno del proprio mandato. Con la moglie Melania, Trump ha prima raggiunto la base di Andrews in elicottero e dopo un breve discorso di commiato è decollato in aereo. "Sembra un vecchietto molto felice, con un futuro luminoso e splendido davanti", twitta Thunberg, che in passato ha avuto ripetuti scambi virtuali con il presidente, tra un tweet e l'altro. Ora, l'attivista pubblica la foto di Trump che sale la scaletta dell'elicottero Marine One per lasciare la Casa Bianca: "Così bello da vedere", scrive.

Le parole ricordano un tweet di Trump che due anni fa, dopo l'intervento di Greta all'Onu, scriveva dell'attivista: "Sembra una giovane molto felice che guarda a un futuro brillante e meraviglioso. Che bello da vedere!". All'epoca Greta aveva trasformato il tweet del presidente americano nella sua biografia su Twitter.



He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9